[VÍDEO] Jornalista é abordado em Catar após confundirem bandeira de Pernambuco com LGBTQIAP+

Victor Pereira, repórter da TV Nova, usou suas redes sociais nesta terça-feira (22) para desabafar em relação a uma abordagem recebida em Catar, país onde está sendo sediada a Copa do Mundo. As autoridades teriam confundido a bandeira do estado do Pernambuco com o símbolo da comunidade LGBTQIAP+, causa proibida no Oriente Médio.

O jornalista relatou que tomaram seu celular após começar a filmar a abordagem sofrida por ele e voluntários. Embora tenha sido obrigado a deletar o registro, testemunhas no local também filmaram o ocorrido.

“Pessoal, estou nervoso aqui. Estou tremendo, de fato, porque a gente estava com a bandeira de Pernambuco. Estou aqui com alguns voluntários. Desculpe, estou tremendo... Fui atacado por alguns integrantes aqui do Catar e policiais. Eles vieram ‘pra’ cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco”, desabafou o jornalista.

Fomos abordados por conta da bandeira de Pernambuco, que tem um arco-íris e acharam que era a bandeira LGBT. Tomaram o meu celular e só me devolveram quando deletei o vídeo que tinha. pic.twitter.com/7X2oal8bq1 — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

“Fui filmar e eles pegaram meu telefone e só devolveram me obrigando a deletar o vídeo que eu fiz. Só consegui meu celular de volta porque deletei o vídeo que eu fiz. Isso é um absurdo porque a gente tem a autorização da Fifa para filmar absolutamente tudo aqui no estádio”, continuou Victor, portando a credencial para a cobertura da Copa.

Causa LGBTQIAP+ proibida em Catar

No Catar, bem como em outros países do Oriente Médio, o Código Penal proíbe a homossexualidade ou qualquer outra causa relacionada à comunidade LGBTQIAP+. Quando o país foi anunciado sendo a sede da Copa do Mundo deste ano, a notícia gerou diversos debates na internet, haja vista as problemáticas da região em relação aos direitos humanos, de modo geral.

Durante a abordagem de Victor no país, ele relatou que a bandeira de Pernambuco foi jogada no chão e pisoteada. A situação foi amenizada apenas com a chegada e interferência de outras pessoas, segundo ele.

Chegaram a pegar a bandeira de Pernambuco, jogaram no chão e pisaram. Quando algumas pessoas intervieram e amenizaram a situação.



O vídeo em que eu registro o que fizeram com a bandeira fui OBRIGADO a deletar! pic.twitter.com/WUti5vyL9D — Victor Pereira (@ovictorpereira) November 22, 2022

Kelvin Maciel, também jornalista que estava presente com o mesmo grupo de pessoas, contou que devolveram a bandeira depois da confusão.

“Não permitimos que tomassem nossa bandeira. Está aqui com a gente, conseguimos recuperar. Mas foi uma situação de muito constrangimento”, disse ele.