Unicamp recebe inscrições de concurso público com 52 vagas que pagam até R$ 7,5 mil

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, está com inscrições abertas no concurso público que visa preencher 52 vagas de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são voltadas a profissionais de apoio ao ensino, pesquisa e extensão. Os salários variam de R$ 4.026,36 a R$ 7.592,23.

Os interessados devem fazer a inscrição pela internet, no site da Fundação Vunesp, a organizadora do certame, até o dia 21 de dezembro. A taxa varia de R$ 125 a R$ 186.

Para ensino médio ou curso técnico, são oferecidas 31 vagas para as funções de web designer (1), programador de sistemas de informação (2), técnico de apoio ao usuário de informática - helpdesk (9), técnico em administração (18) e técnico de enfermagem (1).

Já para o nível superior as oportunidades são para contador (1), administrador de redes (1), analista de desenvolvimento de sistemas (14), analista de suporte computacional (4) e analista de comércio exterior (1).

Todos os inscritos no concurso serão avaliados por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Ela será composta por questões de múltipla escolha nas seguintes áreas:

Raciocínio lógico matemático;

Língua portuguesa;

Noções de informática;

Língua inglesa;

Políticas públicas de saúde;

Conhecimentos específicos.

O exame está previsto para ser aplicado na cidade de Campinas no dia 12 de fevereiro do ano que vem, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação.

Serviço:

Concurso público da Unicamp

Vagas: 52 para níveis médio, técnico e superior

Inscrições: até 21 de dezembro pela internet

Taxas: de R$ 125 a R$ 186

Provas: 12 de fevereiro de 2023

