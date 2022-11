Temperatura cai em São Paulo nesta quarta-feira, indica previsão do tempo

Veja como fica a previsão do tempo para hoje em São Paulo Pixabay (Divulgação)

Pode dar tchau àquele calorão! A temperatura na cidade de São Paulo vai cair nesta quarta-feira (23), segundo a previsão meteorológica do Climatempo.

Os termômetros não devem passar dos 26ºC, entre meio-dia e 14h. Já a mínima fica na casa dos 19ºC, no início da manhã.

O dia será de sol com muitas nuvens e fica nublado com chuva no fim da manhã. A tarde e a noite serão chuvosas - há 90% de chances de precipitações de 40mm.

A umidade do ar varia entre 43% e 88%.

Segundo a previsão, o sol deve se pôr às 18h34.

Previsão para quinta-feira

Amanhã (24) os termômetros caem um pouquinho mais. A máxima será de apenas 23ºC, e mínima de 16ºC.

O dia será nublado, com chuva pela manhã. O paulistano pode esperar aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva. A noite fica nublada, com possibilidade de garoa.

A umidade do ar parte de 61% e chega aos 90%.