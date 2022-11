Presos quatro homens que fingiam ser policiais para extorquir comerciantes bolivianos em SP

Quatro homens que fingiam ser policiais civis foram presos em flagrante na Luz, no Centro de São Paulo. Segundo a investigação, eles simulavam operações para invadir comércios gerenciados por bolivianos e exigir pagamentos para “evitar” sanções sobre supostas atividades ilegais. Os criminosos usavam camisetas com símbolos da corporação, distintivos falsos e ainda portavam três armas de brinquedo.

O caso ocorreu na manhã de segunda-feira (21), depois que policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) receberam denúncias sobre diversas operações em nome da Polícia Civil, mas que não eram oficiais. Os agentes da 4ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Condomínios e Residências foram até a região da Luz, onde flagraram os bandidos no momento em que extorquiam um boliviano.

Conforme a polícia, os criminosos foram flagrados ao abordar o comerciante, que mantém um negócio informal na Rua Pedro Álvares Cabral. Eles diziam que estavam no local para apurar o crime de condições de trabalho análoga à escravidão.

No local, três bandidos invadiram o comércio e um quarto ficou do lado de fora para vigiar a movimentação. Quando os quatro se preparavam para deixar o local, foram cercados pelos policiais verdadeiros e acabaram presos.

As roupas falsas, distintivos e simulacros de arma de fogo foram apreendidos. Ainda conforme a Polícia Civil, o bando tinha como alvo os bolivianos, já que muitos desses comerciantes não usam o sistema bancário brasileiro e acabam guardando no próprio local o dinheiro arrecadado com a atividade.

A quadrilha foi autuada em flagrante por roubo, associação criminosa e usurpação de função pública. Os homens foram levados a um presídio e seguem à disposição da Justiça.

