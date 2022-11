Pai entrega próprio filho à polícia após assaltos com sua moto

Rapaz usava moto do pai para praticar assaltos no RN (Reprodução/ Twitter @BlogdeDaltro)

Um pai entregou o próprio filho à polícia após descobrir que o rapaz estava usando sua moto e seu uniforme para praticar assaltos no Rio Grande do Norte. As informações são do “UOL”.

Segundo policiais da 7ª Companhia Independente de PM (Polícia Militar), o suspeito estaria praticando os crimes a bordo de uma moto de cor verde, na região central de Ceará-Mirim, na Grande Natal. A prisão ocorreu na última segunda-feira (21).

O filho do mototaxista foi flagrado por câmeras de segurança. Ao ser encontrado pelas autoridades, ele confessou ter cometido roubos e tentativas de delitos na região.

Imagens da ação do suspeito foram divulgadas nas redes sociais. Confira:

PAI ENTREGA À POLÍCIA FILHO QUE USOU MOTO E FARDA DELE PARA FAZER ASSALTOS NA GRANDE NATALhttps://t.co/YxIFl4SRsZ pic.twitter.com/9oKUe1jRAK — Daltro Emerenciano Instagram @blogdedaltroemerenci (@BlogdeDaltro) November 22, 2022

Vítimas relataram ainda que, além da moto, o suspeito utilizava uma bicicleta para cometer os assaltos.

O suspeito foi levado à Delegacia de Plantão da Zona Norte.

