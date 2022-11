Novos contratos de aluguel de imóveis variam 9,32% em São Paulo

Os novos contratos de aluguel de imóveis na capital paulista registraram variação de 9,32% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo Pesquisa Mensal de Locação Residencial do Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Administração de Imóveis - Secovi-SP.

Para a entidade, esta foi a primeira vez em três anos que o percentual do acumulado nos 12 meses ultrapassou o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que variou 6,52% no mesmo período.

Os dados mostram que, em outubro de 2022, a variação do valor do aluguel foi de 1,30% na cidade de São Paulo, com os imóveis de um dormitório variando 1,50%; os de dois quartos, 1,35%; e os de três dormitórios, 0,65%.

Fiador

A pesquisa indicou que o fiador foi a garantia em 45% dos contratos de locação firmados em outubro. O depósito de três meses foi a modalidade preferida em 40% dos contratos e o seguro-fiança correspondeu por 15% deles.

O Índice de Velocidade de Locação (IVL), que avalia o número de dias que se espera até que se assine o contrato de aluguel, indicou que o período de ocupação oscilou entre 35 e 84 dias. Casas e sobrados foram alugados mais rapidamente: entre 35 a 58 dias. Os apartamentos tiveram um ritmo mais lento: de 36 a 84 dias.