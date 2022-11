Jovem é sequestrada e estuprada por motorista de app; ela foi salva após compartilhar localização

Um motorista de aplicativo foi preso por suspeita de estuprar uma passageira em um motel na Zona Leste de São Paulo. Além disso, ele teria roubado uma segunda mulher, em uma outra corrida. Os casos aconteceram na última terça-feira (22).

A polícia consegui deter o homem em flagrante após uma das vítimas, de 21 anos, ter compartilhado sua localização com a prima. A moça acionou a PM (Polícia Militar), que capturou o motorista, de 38, quando ele saia com a passageira do motel.

Segundo a vítima, que estava em estado de choque, o suspeito desviou a rota e usou uma faca para ameaçá-la e obrigá-la a ter relações sexuais com ele.

“Assim que ele desviou o trajeto, que ele parou o carro, percebi alguma coisa estranha. E aí não deu mais tempo nem de pular do carro, nem de fazer qualquer outra coisa”, disse a passageira, que não quis ser identificada, ao “G1″.

Além disso, o homem teria tentado fazer transferências bancárias com o celular da jovem.

Lista de crimes

O motorista foi levado ao 65º Distrito Policial, onde foi indiciado pelos crimes de estupro, extorsão mediante sequestro e cárcere privado.

Segundo as autoridades, o motorista também responderá por roubo, já que foram encontrados com ele sacolas de outra passageira, de 17 anos, que ele havia transportado antes. Ao perceber atitudes estranhas, porém, ela pulou do carro em movimento.

