Casal encontra câmera escondida em tomada de motel

A polícia foi acionada para resolver uma discussão entre um casal e atendentes de um motel em Jaboatão dos Guararapes, no Recife, e quando chegou descobriu o motivo da briga: o casal havia encontrado uma câmera escondida dentro de uma das tomadas do quarto.

O incidente ocorreu no sábado passado, de manhã. Um homem de 31 anos e uma mulher de 32, que tiveram seus nomes mantidos em sigilo, denunciaram o estabelecimento após acharem a câmera escondida exatamente em frente da cama da suíte.

O casal e um representante do motel foram encaminhados à delegacia onde foi registrada a ocorrência. A polícia instaurou investigação para apurar “outras ocorrências de ilícitos penais”

O responsável pelo mote disse que assim que souberam da existência do aparelho os atendentes se prontificaram a auxiliar o casal e identificar os responsáveis.

Em nota oficial, o Motel Nexos confirmou que foi encontrado um dispositivo eletrônico em uma das suítes e que a polícia foi acionada para apurar o fato.

“A Pousada Recanto dos Guararapes reforça a confiança no trabalho policial, além de estar colaborando para a identificação e responsabilização do autor do fato e apuração com a maior brevidade possível”, afirmou o motel.

LEIA TAMBÉM: Adolescente é estuprada durante ‘sessão espiritual’; suspeito alegou estar ‘possuído’ por entidade

OUTRO CASO

Um caso semelhante ocorreu no Rio de Janeiro, onde um casal de Goiânia que alugou um apartamento pelo Airbnb também acionou a polícia depois de ter encontrado uma câmera escondida no armário em frente da casa.

Eles foram imediatamente para a delegacia registrar a ocorrência e denunciaram os proprietários para a plataforma Airbnb, mas reclamaram que não tiveram o suporte que esperavam. (Com G1)