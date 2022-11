Às vésperas do Dia do Doador de Sangue, A.C.Camargo tem estoque crítico; saiba como ajudar

O banco de sangue do A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo, está em estado crítico às vésperas do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado na próxima sexta-feira (25). O tipo O negativo é a principal necessidade, e mas todos os outros também são bem-vindos.

Vale lembrar que os pacientes oncológicos precisam fazer quimioterapia ou radioterapia durante o tratamento, o que pode levar à queda da produção do próprio sangue, causando anemia ou plaquetopenia. Sangramentos causados pelo tumor também podem acontecer, por isso manter as reservas de sangue para realizações de cirurgias é tão importante.

Além da necessidade de todos os tipos sanguíneos, o hospital reforça o pedido de doação de plaquetas. Isso porque são feitas entre 70 e 100 transfusões diárias, a maior demanda do ano.

Como doar sangue

Com protocolo de segurança contra a covid-19 em vigor, o banco de sangue conta com fluxo protegido e alocação fora do ambiente hospitalar. Os doadores podem comparecer sem agendar, mas para aumentar a agilidade de atendimento a orientação é fazer o agendamento pelo site do hospital, chat ou por telefone no (11) 2189-5000 (Opção 5).

Podem doar interessados que tenham de 18 a 65 anos – menores, com 16 e 17 anos, podem doar acompanhados do responsável legal e consentimento formal por escrito - com 50 quilos ou mais, e sem nenhuma doença crônica.

Os doadores que tomaram vacina contra a covid-19 da Astrazenica/Fiocruz, Pfizer e Janssen devem aguardar sete dias após a data da imunização para realizar a doação. Já quem tomou o imunizante da Sinovac/Butantan deve esperar 48 horas.

Quem testou positivo para a doença deve aguardar 10 dias após término dos sintomas para doar e aos que tiveram contato com casos positivos, a doação pode ser feita após 15 dias do contato e apenas se não apresentar nenhum sintoma.

Já doadores que tomaram vacina contra Influenza devem aguardar 48 horas após a data da imunização para realizar a doação.

Saiba todos os critérios de doação aqui.

Serviço:

Horário de funcionamento do banco de sangue: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; sábado, das 8h às 15h

Endereço: Rua Castro Alves, 131, Aclimação, São Paulo

Telefone: (11) 2189-5000 - selecione a opção 5 do menu telefônico (agendamento de doação de sangue) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

