Unicamp: confira lista dos aprovados na segunda fase do vestibular 2023

A Unicamp divulgou nesta terça-feira a lista de estudantes aprovados na segunda fase do vestibular 2023, cujas provas serão realizadas nos dias 11 e 12 de dezembro.

De acordo com a lista da Comvest (comissão organizadora), 12.708 candidatos foram convocados para as provas. Para 2023, a Unicamp oferece 2.540 vagas para 69 cursos.

As notas de corte individuais serão publicadas na quarta-feira e os locais de prova da segunda fase só devem sair no dia 3 de dezembro. A lista poderá ser consultada a página do Vestibular Unicamp 2023.

As provas da segunda fase serão, pela primeira vez na história da Unicamp, coloridas, segundo a Comvest com objetivo de deixá-las mais didáticas.

A Unicamp divulga a primeira lista de aprovados em fevereiro de 2023. Serão ao todo oito chamadas de aprovados. O ano letivo começa no mês de março.

Veja como será as provas de segunda fase

Primeiro dia - provas comuns a todos os candidatos. - prova de Redação (composta por duas propostas de textos para que o candidato eleja e execute apenas uma proposta); - prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, com seis questões; - prova interdisciplinar com duas questões interdisciplinares em Língua Inglesa e duas questões interdisciplinares de Ciências da Natureza.

Segundo dia - provas comuns a todos os candidatos. - prova de Matemática, com seis questões; - prova interdisciplinar com duas questões interdisciplinares de Ciências Humanas;

Segundo dia - provas de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso. - candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde: seis questões de Biologia e seis questões de Química; - candidatos da área de Ciências Exatas/Tecnológicas: seis questões de Física e seis questões de Química; - candidatos da área de Ciências Humanas/Artes: seis questões de Geografia e seis questões de História, englobando conteúdos de Filosofia e Sociologia.