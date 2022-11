Se as eleições brasileiras tivessem sido no Catar, Lula perderia para Bolsonaro

Se o país do Catar não fosse apenas sede do Mundial 2022 da Fifa, mas sede do governo brasileiro, a história das eleições deste ano teriam um fim diferente do que o registrado no Brasil.

Isso porque Doha, a capital do Catar e único local no país onde brasileiros residentes poderiam votar nas eleições presidenciais de 2022, deu vitória ao candidato Jair Bolsonaro.

Dos 327 votos válidos registrados no Catar no segundo turno das eleições, Bolsonaro recebeu 221 votos e Lula, 151.

No primeiro turno, Bolsonaro conseguiu 192 votos e Lula, 132. Foram votados também Ciro Gomes (PDT), com 17 eleitores, Luiz Felipe d’Ávila (Novo), 11 votos e Simone Tebet (MDB), 3 votos.

Essa votação no Catar, entretanto, não reflete a realidade da votação nos candidatos no exterior. No total do votos do exterior, o candidato do PT ficou com 51,28% dos votos computados, contra 48,72 do candidato derrotado, o atual presidente Jair Bolsonaro.

O maior eleitorado de brasileiros no exterior fica nos Estados Unidos, com 182,6 mil votantes, seguido por Portugal, com 80,7 mil e Japão, com 76,4 mil. Lula teve ampla maioria dos votos nos países europeus, enquanto Bolsonaro venceu nos países da América do Sul

No total, apenas 0,45% do eleitorado brasileiro votam fora do país, o que representa 696 mil votos.