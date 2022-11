Previsão do tempo: veja como ficam os termômetros em São Paulo nesta terça-feira

A previsão meteorológica do Climatempo indica uma terça-feira (22) de muito calor na cidade de São Paulo.

A temperatura máxima deve alcançar os 32ºC, por volta do meio-dia. A mínima, por sua vez, fica na casa dos 19ºC, no início da manhã.

O dia será de sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite, no volume de 12mm. Há 83% de chances de precipitações.

A umidade do ar gira entre 33% e 78%.

Ainda segundo a previsão do tempo, o sol se despede da Capital às 18h33.

Previsão para quarta-feira

Para amanhã (23), a tendência é de queda nos termômetros. A máxima não vai passar dos 26ºC, enquanto a mínima será de 19ºC.

O dia começa com sol com muitas nuvens e fica nublado, com chuva, no fim da manhã. A tarde e a noite serão chuvosas - há 90% de chances de precipitações de 40mm.

A umidade do ar vai variar entre 47% e 74%.

O sol nasce às 5h11 e se põe às 18h34.