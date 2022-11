Plataforma está com mais de 80 vagas temporárias de emprego abertas; confira

Diversas empresas estão com vagas temporárias de emprego abertas neste fim de ano. Apenas na plataforma Vagas.com, há 89 oportunidades disponíveis.

Preparamos uma seleção que engloba cargos de nível auxiliar/operacional em diversas localidades do Brasil. Confira:

B2W Digital

A B2W Digital, empresa de varejo online, está com 33 oportunidades de trabalho temporário para o cargo de Auxiliar Operacional de Logística, no Espírito Santo.

O profissional atuará no centro de distribuição da companhia, sendo responsável por atividades como expedição/recebimento, triagem/separação, manuseio de mercadorias, contagem/controle de estoque e organizar os volumes nos paletes. Vale-alimentação e vale-transporte são os benefícios oferecidos.

Cadastre-se aqui.

RaiaDrogasil

O grupo varejista farmacêutico RaiaDrogasil conta com 52 vagas abertas para atendente temporário no Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são para a capital e cidades como Petrópolis, Resende, Três Rios, Angra dos Reis, Guapimirim, Teresópolis e Duque de Caxias.

O profissional trabalhará na loja, em contato direto com os clientes, auxiliando-os com dúvidas, operando o caixa e ajudando no recebimento, reposição e organização de mercadorias.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e Ensino Médio completo.

A escala de trabalho é 6 x 1 (seis dias de trabalho e um de folga, podendo trabalhar sábados, domingos e feriados). Como benefícios, a empresa oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio academia, auxílio desenvolvimento, auxílio farmácia e convênio com empresas parceiras, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida e vale-transporte.

Cadastre-se aqui.

Grupo Boticário

O Grupo Boticário, empresa brasileira de cosméticos, recruta profissionais para atuarem como auxiliar de vendas temporário em Belo Horizonte (MG) e no Recife (PE).

Entre as principais atividades do cargo estão demonstrar, experimentar e vender os produtos da marca; auxiliar na abertura e fechamento da loja; atendimento e reposição de mercadoria nas prateleiras e realizar montagem de kits; apoiar na operação do caixa; organizar, limpar e manter o layout da loja.

Os interessados devem ter Ensino Médio completo e disponibilidade de horário para atuar em horário comercial (lojas de rua e de shopping). A empresa oferece vale-alimentação e vale-transporte como benefício aos colaboradores.

Confira as vagas e cadastre-se aqui.

