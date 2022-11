Padre é achado morto em igreja no PR; deputada diz que ele foi vítima após declarar apoio a Lula

Padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto dentro de igreja em Guaíra, no Paraná (Reprodução/Twitter)

O padre José Aparecido Bilha, de 63 anos, foi encontrado morto dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná. A Diocese de Toledo confirmou o falecimento, em nota, mas não destacou a causa da morte. A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse, nas redes sociais, que ele pode ter sido vítima de “violência política”, pois declarou apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Padre José Aparecido Bilha. Estava sendo perseguido por ter declarado voto em @LulaOficial . Encontrado morto.

Impossível descartar violência política. Acompanhar investigação de todos esses crimes é obrigação.

Basta!

Pela democracia, pelos Direitos Humanos , basta! pic.twitter.com/3YttI7MhtW — Maria do Rosário (@mariadorosario) November 22, 2022

O pároco foi achado sem vida na manhã de segunda-feira (21). Conforme a Diocese, ele foi encontrado por funcionários da unidade, mas não destacou exatamente onde ele estava e quais as circunstâncias da morte. Na nota, a entidade lamentou a perda. “Externamos condolências à família Bilha e à comunidade católica de Guaíra, especialmente desta paróquia, que foram surpreendidos pela triste notícia.”

Mesmo sem destacar se ele pode ter sido assassinado, a Diocese destacou, ainda, que vai acompanhar as investigações sobre o caso. Já a Polícia Civil destacou que a morte do religioso é apurada e que são aguardados laudos que podem ajudar a elucidar o que aconteceu.

Alvo de ataques

Recentemente, o padre teria dito a membros da comunidade que estava sendo alvo de ataques, tudo depois que se posicionou politicamente e declarou apoio a Lula nas eleições.

Nas redes sociais, a deputada Maria do Rosário destacou que José Aparecido pode ter sido vítima de “violência política”.

“Padre José Aparecido Bilha estava sendo perseguido por ter declarado voto em Lula. Encontrado morto. Impossível descartar violência política. Acompanhar investigação de todos esses crimes é obrigação. Basta! Pela democracia, pelos direitos humanos, basta!”, escreveu a parlamentar no Twitter.

O corpo do padre foi velado na cidade de Guaíra e em seguida levado para o município de Assis Chateaubriand, onde será sepultado. Ele era natural de Astorga (PR) e já somava 28 anos de sacerdócio. Era formado em Filosofia e Teologia.

LEIA TAMBÉM: