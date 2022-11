Motorista de app é indiciado por se negar a transportar menina com deficiência em MS

Motorista é indiciado por se negar a levar menina de 13 anos com deficiência (Reprodução/Câmera de segurança)

Um motorista de aplicativo foi indiciado na última segunda-feira (21) pelo crime de discriminação de pessoa com deficiência ao se recusar a transportar uma menina de 13 anos de idade em Mato Grosso do Sul.

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 57 anos, disse que não era “obrigado a carregar esse troço” quando a jovem, que tem transtorno opositor desafiador, entrou em seu veículo.

O crime aconteceu em fevereiro do ano passado, e a mãe da garota logo denunciou a situação às autoridades da 5ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. A equipe de investigação conseguiu identificar o motorista e teve acesso às imagens das câmeras.

Como tudo aconteceu

As duas estavam à espera do carro em frente ao condomínio onde moram. Quando o veículo chegou, a adolescente adentrou, mas o motorista teria recusado a corrida, disparando a tal frase.

Pelas imagens, os agentes dizem que foi possível confirmar que a vítima entra no veículo, permanece poucos segundos e sai. “O comportamento do motorista ao dirigir o veículo demonstra estranheza, corroborando também as afirmações das vítimas de que estaria em visível estado de embriaguez”, afirmou a Polícia Civil, em nota.

Por conta da atitude do motorista, a vítima teria perdido exames médicos.

O motorista vai responder agora pelo crime previsto no artigo 88 da Lei 13.146, que pode render prisão de um a três anos e multa.

