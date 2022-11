Kat Torres: Influencer presa nos EUA suspeita de tráfico humano é transferida para MG; entenda

A influenciadora digital Katiuscia Torres Soares, de 34 anos, conhecida como Kat Torres, foi presa nos Estados Unidos após várias denúncias, dentre elas de tráfico humano, estelionato religioso, extorsão, aliciamento e charlatanismo. A brasileira, que se apresenta nas redes sociais como “coach” e “guru espiritual”, foi transferida para uma penitenciária em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no último dia 19.

Kat passou a ser investigada depois que famílias de duas brasileiras, que moravam com ela nos Estados Unidos, denunciaram que as jovens estavam desaparecidas. Uma delas, Letícia Maia, disse em postagem nas redes sociais que era mantida em cativeiro e que conseguiu fugir. No entanto, a amiga, Desirrê Freitas, seguia sob custódia da influenciadora.

Na ocasião, Yasmin Brunet chegou a fazer um comentário oferecendo ajuda a Letícia, mas logo também foi acusada de envolvimento no caso. A modelo negou qualquer ligação com as jovens e registrou um boletim de ocorrência por calúnia, difamação e ameaça.

Yasmin disse, também nas redes sociais, que entrou em uma live de Leticia Maia e pediu que ela mostrasse o quarto em que estava para provar que estava bem, mas a menina se irritou e encerrou a transmissão. Logo depois, tanto Kat quanto Letícia passaram a divulgar que a modelo fazia tráfico humano e que estava mantendo as jovens em cativeiro. Depois disso, ela procurou a polícia para deixar claro que não tem nenhuma ligação com o caso.

Influenciadora Kat Torres foi presa nos EUA e deportada para o Brasil; ela segue presa em MG (Reprodução/TV Globo)

Investigação

Após a repercussão da história, uma investigação foi instaurada e tanto Kat, quanto Letícia e Desirrê, foram presas em Maine, nos EUA, no último dia 2 de novembro. Segundo a polícia de imigração, elas estavam ilegais no país.

Recentemente, três mulheres procuraram as autoridades e denunciaram que foram vítimas de golpes aplicados pelo trio, entre eles envolvendo questões religiosas e de tráfico humano.

“Ela [Kat] me tirou da minha casa, da estrutura que eu estava, me colocou numa situação totalmente vulnerável, que eu estava nas mãos dela, não me pagou salário nenhum e como que eu ia sair? Fiquei com fome muitas vezes”, contou uma das vítimas em entrevista à TV Globo.

Assim, desde então, as jovens aguardavam pelo processo de deportação. Kat foi enviada de volta ao Brasil e deu entrada no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, em Belo Horizonte, no dia 19 de novembro. Já as demais seguem em terras norte-americanas.

A Polícia Federal destacou que as investigações do caso continuam, mas que a Justiça decretou sigilo.

Quem é Kat Torres?

A influenciadora é natural de Belém, no Pará, e afirma ser também empresária, hipnoterapeuta, escritora, atriz e comediante.

Após as recentes polêmicas, ela desativou seu perfil no Instagram. Mas em seu site oficial, ela oferece um programa de “coach” que promete “estratégias de evolução espiritual, na carreira, nas finanças e nos relacionamentos”.

Os preços dos planos variam de R$ 73 mensais a R$ 700 anuais.

