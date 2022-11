Hoje é terça, mas tem sorteio da Mega-Sena; veja os números

Na Mega-Semana da República, a Caixa realiza três sorteios da Mega-Sena, nesta terça-feira, na quinta e no próximo sábado. No sorteio de hoje, o apostador que estiver com muita sorteio pode levar para casa um prêmio acumulado de R$ 4,9 milhões.

Confira os números da Mega e veja se ficou milionário:

10, 28, 45, 47, 57, 59

SORTEIO DE SÁBADO

Embora ninguém tenha botado as mãos no prêmio principal, noventa apostas fizeram a quina e cada uma delas vão levar para casa R$ 45.937,77. Na faixa dos quatro acertos, 6.404 apostas ganharam, cada uma, R$ 922, 28.

Os números sorteados neste sábado foram 02, 08, 28, 34, 41, 49.

Dupla Sena sorteia prêmio de R$ 4 milhões

O primeiro sorteio da Dupla Sena tem um prêmio estimado em R$ 3,6 milhões para que acertar as seis dezenas; no segundo sorteio, o prêmio estimado é de cerca de R$ 400 mil.

Veja os números da Dupla Sena:

1º sorteio

12, 14, 22, 28, 37, 50

2º sorteio

18, 25, 29, 34, 37, 46