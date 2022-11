Deu zebra! Derrota da Argentina para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo rende memes

As seleções da Argentina e da Arábia Saudita estrearam na manhã desta terça-feira (22) na Copa do Mundo do Catar. Em um jogo surpreendente, os hermanos abriram o placar com um gol de Messi, de pênalti, logo aos 10 minutos de jogo. Porém, os sauditas conseguiram virar no final e acabaram vencendo por 2 a 1. A derrota dos argentinos logo repercutiu e vários memes tomaram conta da internet (veja abaixo).

O jogo começou às 7h (horário de Brasília) no estádio Lusail Iconic. Logo, Messi abriu o placar para a Argentina, que depois teve outros três gols anulados por impedimento. No segundo tempo, a Arábia Saudita mudou o destino da partida e marcou duas vezes, aos 7 e 11 minutos, virando o placar e decretando a primeira zebra do mundial.

Essa derrota fez com que a Argentina perdesse sua invencibilidade de 36 jogos, já que ela não perdia desde a semifinal da Copa América de 2019, quando foi derrotada pelo Brasil.

O resultado do embate logo ganhou as redes sociais e rendeu diversos memes. Muitos brasileiros aproveitaram para reforçar a rivalidade e passaram a alfinetar os argentinos.

Veja a repercussão abaixo:

Só vou torcer pro Brasil

Argentina perde para a poderosa arábia saúdita eu: pic.twitter.com/yjvm9DyopJ — Bia (@bii_stn) November 22, 2022

vai po diz agora que a argentina vai ganhar a copa KKKKK DIZ AGORA pic.twitter.com/x5M9cxc3TO — ella 📖: pjo² | fan acc (@aelincult) November 22, 2022

"o que será que aconteceu com a Argentina"



Brasileiros no fim do 1° tempo: pic.twitter.com/j9XsGoIDcB — BH27🇧🇷DEPRÊ (@bh27depre) November 22, 2022

ver a argentina perdendo é sempre muito bom #Qatar2022 pic.twitter.com/4cCfLJO9mf — yas ⭐️ (@qgdajanja) November 22, 2022

yo a las 6:30 previando el partido de argentina en el living pic.twitter.com/CM87Oh7UOV — valenton (@valencasIa) November 22, 2022

🚨URGENTE: Argentina acaba de sofrer alteração na sua bandeira. pic.twitter.com/1zfGBB1EdP — CHOQUEI (@choquei) November 22, 2022

LEIA TAMBÉM: