Crianças e adolescentes ganham centro de referência na Capital; veja os serviços que serão oferecidos

A Prefeitura de São Paulo inaugura nesta terça-feira (22) o Centro de Referência da Criança e do Adolescente. O objetivo é contemplar duas frentes: uma direcionada à convivência e outra ao atendimento e orientação quanto aos direitos desse público.

O espaço, localizado na Rua Dom Antônio de Melo, 155, na região da Luz, recebeu investimentos de R$ 7,3 milhões via FUMCAD (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) do município de São Paulo e será administrado pelo Sefras (Serviço Franciscano de Solidariedade).

O acesso ao atendimento é espontâneo ou por encaminhamento de outros serviços, projetos ou programas para crianças e adolescentes.

Os serviços

No atendimento de convivência, sete dias por semana, das 8h às 21h, serão oferecidos cuidados básicos com alimentação, higiene pessoal e atividades socioeducativas com oficinas de arte e educação para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua, assim como equipe multidisciplinar com assistente social, psicólogo e advogado.

Já o serviço de referência, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 12h, tem o objetivo de orientar cidadãos em geral e atendimento aos Conselhos Tutelares da cidade de São Paulo, Organizações da Sociedade Civil e outras instituições públicas ou privadas, assim como encaminhar crianças e adolescentes aos serviços da rede de garantia de direitos.

Números

De acordo com o Censo divulgado em agosto pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 3.759 crianças e adolescentes vivem nas ruas em situação de vulnerabilidade social.

