‘Chocolate e feriado’: Após derrotar a Argentina na estreia da Copa, Arábia Saudita comemora

A histórica vitória de virada da Arábia Saudita sobre a Argentina na estreia das duas seleções na Copa do Mundo nesta terça-feira está sendo amplamente comemorada no país do oriente, tanto que o rei Salman Bin Abdulaziz al Saud decretou feriado nacional nesta quarta-feira.

A notícia foi divulgada pela agência oficial do país, a Saudi Press Agência: “Fica determinado que amanhã, quarta-feira, seja feriado para todos os servidores de todos os setores do estado e da iniciativa privada, e alunos e alunas de todas as etapas de ensino”, publicou no Twitter

O resultado da partida desta terça é considerada a primeira ‘zebra’ do Mundial do Catar, já que os argentinos não perdeu uma única partida nos últimos 36 jogos. A última derrota da Seleção Argentina foi em 2019, contra o Brasil, pela Copa América.

A partida começou com Messi abrindo o placar ainda no primeiro tempo, de pênalti, e o placar só começou a mudar no segundo tempo, com gols de Al Shehri e Al-Dawsari.

A equipe saudita joga novamente no sábado, às 10h, quando enfrenta a seleção da Polônia. Já os argentinos entram em campo no mesmo dia, às 16h, para enfrentar a Seleção do México, pela segunda rodada do Mundial do Catar.