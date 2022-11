Aposentada flagrada fazendo ataque racista contra Eddy Junior apresenta defesa; veja o que ela alegou

A aposentada flagrada fazendo um ataque racista contra o humorista e músico Eddy Junior no condomínio onde moram, na Barra Funda, em São Paulo, apresentou defesa, apesar de não ter falado em depoimento. A mulher disse que estava sob efeito de medicamentos e, por isso, não se lembra da confusão. As informações são do “G1″.

O caso aconteceu em outubro. Cerca de um mês depois, no último dia 18, Elisabeth Morrone esteve na delegacia, mas não respondeu às perguntas. Ela entregou uma petição em defesa feita pelo advogado e apresentou um pendrive com dois arquivos.

“A investigada estava tão atormentada e perturbada, nervosa e com taquicardia, inclusive sob efeitos de remédios para tentar dormir, que sequer consegue lembrar dos fatos ocorridos no dia 18″, escreveu no documento.

Elisabeth negou ter proferido xingamentos racistas, mas um laudo do Instituto de Criminalística feito em um arquivo em vídeo apontou que a aposentada falou a frase: “fora, macaco”.

Denúncia

Em seu perfil no Instagram, Eddy Junior revelou ter sido xingado de “macaco, imundo, feio, urubu e neguinho perigoso” ao tentar usar o elevador com a vizinha e a cachorra dele.

Nas imagens publicadas, a mulher aparece discutindo com Eddy e se nega a subir no mesmo elevador que o jovem.

“Macaco, imundo, feio, urubu, neguinho, um perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio. Foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser preto. Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser preto. Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também. Não sei descrever o sentimento que tô sentindo. Venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil Beijo. Pra todos que gostam de mim, espero que vocês compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo crime que ela cometeu”, escreveu ele na legenda do post.

