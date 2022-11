Aberto período de matrículas para estudantes da EJA na cidade de São Paulo

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo abriu na última segunda-feira (21) o período de matrícula para os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os interessados devem se dirigir até a escola mais próxima com os documentos necessários para efetuar a inscrição.

Podem se matricular na EJA estudantes com mais de 15 anos que ainda não concluíram o Ensino Fundamental, que compreende o 1º ao 9º ano.

Para estudantes que queiram ingressar nos Ensinos Fundamental e Médio da rede pública, o período de inscrição abre no dia 5 de dezembro. Já para a Educação Infantil, que atende crianças de 0 a 4 anos, os pais ou responsáveis podem procurar as unidades escolares a partir do dia 2 de janeiro.

Os procedimentos para a solicitação de vaga variam de acordo com cada ciclo. A escola para qual o aluno for direcionado deverá entrar em contato com a família ou com o próprio estudante (no caso de maiores de idade) para avisar sobre a efetivação da matrícula.

Confira os documentos necessários para a matrícula em EMEFs e EJA:

Certidão de Nascimento, Registro Geral;

RG ou Registro Nacional Migratório;

RNM e CPF;

Comprovante de endereço no nome do(a) pai/mãe ou responsável legal;

Comprovante de escolaridade anterior, em caso de prosseguimento de estudos;

DVA (Declaração de Vacinação) atualizada.

Veja também os documentos solicitados para a matrícula da Educação Infantil – CEIs ou EMEIs:

Documento de Identidade do aluno (Certidão de Nascimento, Registro Geral;

RG ou Registro Nacional Migratório;

RNM/Protocolo de Solicitação de Refúgio;

Comprovante/declaração de endereço no nome do pai/mãe ou responsável legal;

CPF do estudante e do pai/mãe ou responsável legal ou RNM/Protocolo;

Telefones para contato, preferencialmente celular, e e-mail do pai/mãe ou responsável legal;

DVA (Declaração de Vacinação) atualizada;

Cartão do Programa Bolsa-Família, se for o caso;

Cartão do Sistema Único de Saúde.

