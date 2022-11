Quina: confira as dezenas do sorteio 6004 desta segunda-feira

Após premiar um apostador do Rio Grande do Sul, a Quina retoma nesta segunda-feira seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 624,2 mil para quem acertar as cinco dezenas, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina são:

04, 15, 17, 24, 38

Sorteio de sábado

No sábado, um sortudo da cidade de Torres (RS) levou para casa sozinho R$ 7.704.637,41 no último sábado (19). Além dele, 184 pessoas marcaram a quadra (quatro acertos) e vão receber R$ 2.783,86 cada. Outros 10.162 apostadores fizeram o terno (três dezenas) e levaram R$ 48. Os números sorteados no último sábado foram 13, 24, 36, 38, 54.

Super Sete 322 vai pagar R$ 4,7 milhões

Apostadores da Super Sete podem levar para casa nesta segunda-feira (21) um prêmio acumulado estimado em R$ 4,7 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Super Sete são:

0, 2, 8, 6, 2, 3, 5

Sorteio de sexta-feira

Ninguém acertou a faixa principal de premiação na sexta-feira, mas dois apostadores acertaram seis números e cada um deles ganhou R$ 21.747,81. Também foram premiados os apostadores que acertaram cinco dezenas, com R$ 796,62 cada.

02, 05, 07, 15, 16

17, 27, 28, 35, 44

45, 47, 60, 63, 65

68, 84, 91, 94, 95