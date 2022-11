Prefeitura entrega máscaras nos terminais de ônibus de São Paulo em ação de conscientização contra a covid-19

A Prefeitura de São Paulo começou a distribuir nesta segunda-feira (21) um milhão de máscaras nos 32 terminais de ônibus da cidade. A ação aconteceu das 7h às 10h e, só hoje, foram entregues 100.503 itens de proteção descartáveis à população, segundo a administração municipal.

A iniciativa continuará durante toda a semana e tem como objetivo reforçar a importância do uso do equipamento em ambientes fechados, como em transportes públicos.

Tanto a gestão municipal como a estadual continuam mantendo o uso de máscaras como recomendação e descartam retomar a obrigatoriedade por enquanto.

Em seis terminais da cidade também foram instaladas tendas para vacinação da população com mais de 3 anos de idade. Ao todo, 872 pessoas aproveitaram para receberem a dose contra a covid-19. Veja os locais:

Terminal Santo Amaro (Zona Sul);

Vila Nova Cachoeirinha (Zona Norte);

Sacomã (Zona Sul);

Parque D. Pedro (Centro);

Itaquera (Zona Leste);

Pinheiros (Zona Oeste).

Além dos pontos nos terminais de ônibus, é possível completar o ciclo vacinal em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços podem ser consultados aqui.

Números na Capital

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a questão da contaminação por covid-19 na cidade está controlada e, no momento, não há pressão no serviço de saúde, mesmo com a nova variante. O aumento de casos, porém, fez com que a Prefeitura programasse a ação preventiva em locais de maior movimentação de pessoas.

Nunes disse ainda que atualmente 180 pessoas estão internadas na Capital com a doença, sendo 38 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Do total de internados, mais de 80% têm mais de 60 anos.

LEIA TAMBÉM: