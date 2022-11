O que é o estranho esqueleto encontrado na praia de Santos ?

Um estranho esqueleto encontrado na praia de Ilha Comprida, no litoral de São Paulo, está mexendo com a imaginação do público nas redes sociais. A imagem mostra uma grande mão, supostamente com cinco dedos alongados, parcialmente enterrada na areia e muitos se perguntam se é a mão de um gigante ou de um extraterrestre.

O esqueleto foi encontrado por Letícia Santiago e Devanir de Souza durante uma caminhada matinal na praia no último domingo. Eles viram os dedos saindo da areia e acharam que era ume esqueleto humano, mas ao desenterrarem notaram que o tamanho e a quantidade das falanges não batiam e acionaram as autoridades.

“É muito grande. Pensa em um trem duro da bexiga. Que bicho que é a gente não sabe, e se é um alienígena, pior ainda!”, disse Letícia em suas redes.

Esqueleto encontrado na praia (Arquivo pessoal/Letícia Santiago)

Afinal, o que o esqueleto?

Diferentemente do que pensa a maioria das pessoas, não se trata de nada extraterrestre ou sobrenatural. Biólogos acreditam que é apenas o esqueleto de um cetáceo que morreu no mar e foi arrastado para a terra pelas ondas. Os cetáceos são mamíferos aquáticos, como a baleia, os botos, os golfinhos e as orcas. O animal exato só pode ser definido com uma análise mais apurada dos ossos. Pelo estado dos ossos, os especialistas acreditam que ele tenha morrido há pouco mais de um ano.

Ainda segundo os especialistas, na região é bastante comum a presença de golfinhos e pelo tamanho e característica dos ossos, é bem provável que se trate dos restos de um desses mamíferos.

As autoridades ressaltam que é importante que as pessoas alertem a Polícia Ambiental sempre que encontrarem restos de animais ou ossos na praia para que sejam removidos da faixa de areia.