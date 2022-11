Nem dinheiro, nem joias: bandidos fazem arrastão para roubar carne em Santos

Um grupo fez um arrastão em um mercado atacadista na Vila Matias, em Santos, no litoral de São Paulo, na tarde do último domingo (20). Dezenas de pacotes de carnes foram levados.

A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança do comércio, localizado na Avenida Senador Feijó. As imagens mostram a ação de pelo menos sete pessoas, entre homens e mulheres, por volta das 15h30. Os infratores enchem os carrinhos no setor de congelados e conseguem sair do mercado com os itens, sem pagar.

Nas gravações feitas na área externa, é possível ver ainda que os suspeitos colocam as mercadorias dentro de um veículo e fogem, acelerando.

A ação causou pânico entre alguns funcionários e clientes, que correram entre os corredores.

Polícia foi acionada

Em nota, o Roldão Atacadista disse, segundo informações do “G1″, que lamenta a ação criminosa e que imediatamente a polícia foi acionada, mas os bandidos fugiram antes da chegada das viaturas.

Uma adolescente foi apreendida na casa dela, e parte das peças de carnes furta foi recuperada.

Nenhum cliente ou colaborador foi ferido. O caso foi registrado no 1º DP (Distrito Policial) da cidade e será investigado.

