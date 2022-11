Mundial do Catar: Fifa pressiona e jogadores desistem de braçadeira LGBTQIA+

A nobre ideia de usar a braçadeira “One Love” durante os jogos da Copa, em uma demonstração de solidariedade à comunidade LGBTQIA+ em um dos países que não demonstra o menor respeito pela diversidade não suportou a pressão do corporativismo.

Após pressão da Fifa, os capitães dos times da Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Holanda, Suíça e Dinamarca desistiram, em comunicado anunciado pelas respectivas corporações, de usar a braçadeira.

Segundo o capitão da Seleção da Inglaterra, Harry Kane, a Fifa havia deixado bem claro que imporia sanções esportivas a quem desobedecesse a ordem e usassem a braçadeira durante os jogos, incluindo cartões amarelos.

Leia o comunicado das federações de futebol

“A Fifa deixou muito claro que imporá sanções esportivas se nossos capitães usarem as braçadeiras no campo de jogo. Como federações nacionais, não podemos colocar nossos jogadores em uma posição em que possam enfrentar sanções esportivas, incluindo cartões amarelos, por isso pedimos aos capitães que não tentem usar as braçadeiras nos jogos da Copa do Mundo da Fifa”, diz a nota.

“Estamos muito frustrados com a decisão da Fifa, que acreditamos ser sem precedentes -escrevemos à Fifa em setembro informando sobre nosso desejo de usar a braçadeira One Love para apoiar ativamente a inclusão no futebol, e não tivemos resposta”, acrescenta o comunicado.

As regras da Fifa para os eventos esportivos determinam que as seleções usem uniformes sem slogans, declarações ou imagens político-religiosas durante os torneios. A Federação adiantou que já disponibilizou sua própria braçadeira para os 32 capitães do mundial do Catar.

PROTESTO

Em protesto contra a decisão da Fifa de proibir o uso da braçadeira One Love, a repórter da BBC e ex-jogadora da Seleção Inglesa Alex Scott vestiu a braçadeira durante as entrevistas ao vivo no pré-jogo entre Inglaterra e Irã, nesta segunda-feira, no Estádio Khalifa.