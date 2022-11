Estudante da Unicamp é baleada e morta durante tiroteio em festa sertaneja

A estudante do quinto ano de odontologia da Unicamp, Heloise Magalhães Capatto, de 23 Anos, foi um dos jovens que morreram durante uma confusão que acabou em tiroteio na festa “Fervo”, no distrito Unileste, em Piracicaba. O outro morto foi Leonardo Victor Cardozo, de 26 anos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na delegacia local, o tiroteio começou quando um grupo de amigos interveio em uma briga de casal que ocorria enquanto era realizado o show principal da noite, dos sertanejos Hugo & Guilherme.

Um homem ainda não identificado sacou a arma e passou a atirar contra o grupo. Além dos dois mortos, três pessoas ficaram feridas e uma quarta foi atingida de raspão.

Um dos feridos, um jovem de 27 anos, teve ferimentos na região da têmpora e orelha e precisou ficar internado em hospital particular. À polícia, ele disse que não conhecia as outras vítimas e só notou que tinha sido baleado quando escutou o barulho dos tiros.

O caso foi registrado como homicídio e tentativa de homicídio e a polícia procura câmeras no local para tentar identificar o atirador.

A Faculdade de Odontologia da Unicamp decretou na tarde deste domingo um luto de três dias pela morte da estudante do quinto ano.

A empresa responsável pelo evento disse que tinha todos os documentos legais para realizar a festa e havia revista pessoal nos convidados e segurança particular contratada no local. “A organização do evento presta toda a solidariedade às vítimas deste terrível episódio, se colocando à disposição das autoridades, e ainda está aguardando apuração da Polícia Civil e Polícia Militar para poder se posicionar com mais informações do ocorrido”, disse a empresa, em nota.