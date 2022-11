Crise dos passaportes: Há previsão para que a entrega dos documentos seja normalizada? Saiba aqui

A PF (Polícia Federal) informou que desde a zero hora do último sábado (19) a confecção de novos passaportes está suspensa por conta da falta de verba.

O anúncio foi feito pelas redes sociais. Confira:

Confecção de passaportes será suspensa a partir de sábado



A PF informa que está suspensa a confecção de novos passaportes a partir deste sábado (19). A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem. pic.twitter.com/Xwf5YmT6Gl — Polícia Federal (@policiafederal) November 18, 2022

A corporação informou, em comunicado, que o agendamento online do serviço e o atendimento nos postos continuarão funcionando normalmente. No entanto, “não há previsão para entrega do passaporte solicitado enquanto não for normalizada a situação orçamentária”.

A PF disse ainda que os usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 18 de novembro vão receber o passaporte normalmente.

Passaporte de emergência

A emissão do passaporte de emergência está mantida, segundo a PF. Sendo assim, quando o cidadão necessitar do documento e não puder, comprovadamente, esperar o prazo normal de confecção e entrega, ele poderá solicitar a versão especial.

Vale dizer que isso só é permitido em situações pontuais, como por motivos de saúde, trabalho ou catástrofes naturais. Viagem de turismo não configura motivo para requerer o passaporte emergencial.

O custo de emissão nesse caso é superior: R$ 334,42 (R$ 257,25 da taxa comum mais um adicional de R$ 77,17). Sua validade é de apenas um ano.

A PF informou também que outros serviços não serão interrompidos.

