Anestesista denunciado por estuprar mulher durante parto tem habeas corpus negado; relembre o caso

A Justiça do Rio de Janeiro negou um habeas corpus pedido pela defesa do anestesista Giovanni Quintella Bezerra, denunciado por estuprar uma mulher durante o parto no centro cirúrgico do Hospital da Mulher Heloneida Studart em julho desse ano.

A decisão, da última quinta-feira (17), é do desembargador Celso Ferreira Filho, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio.

Outro pedido de habeas corpus já havia sido negado no começo do mês.

A primeira audiência sobre o caso está prevista para acontecer no dia 12 de dezembro. O processo tramita em segredo de justiça.

Imagens do abuso

De acordo com a Polícia Civil, um vídeo mostrou quando Giovanni abusou sexualmente de uma paciente, dopada, enquanto ela passava por uma cesárea. A investigação começou depois que funcionárias do hospital desconfiaram do comportamento do anestesista e da quantidade de sedativo que ele aplicava nas gestantes.

Elas conseguiram, então, gravar o vídeo em que Bezerra aparece tirando o pênis para fora da calça e colocando na boca da paciente, no mesmo momento em que ela passava pela cesárea.

O vídeo foi repassado à polícia e o anestesista foi preso em flagrante pela delegada Bárbara Lomba, da Delegacia de Atendimento à Mulher de São João de Meriti.

