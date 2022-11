Saiba como fugir dos golpes nessa Black Friday

A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira do mês. Este ano, a data que oferece ofertas tentadoras cai no dia 25, mas muitas marcas já estão praticando descontos há semana. É preciso, porém, ficar atento aos diversos golpes aplicados nesta época do ano.

O Metro World News conversou com Francisco Gomes Júnior, advogado especialista em direito digital e presidente da ADDP (Associação de Defesa de Dados Pessoais e Consumidor), para entender os principais riscos que rondam os consumidores e como se proteger deles. Confira o bate-papo:

Quais os principais golpes aplicados na Black Friday, tanto em lojas físicas como online?

Nas compras online, o principal golpe é o da venda falsa, ou seja, a pessoa compra o produto e não o recebe, por se tratar de um site falso ou de uma empresa fantasma.

Já na compra presencial, o principal golpe está nos preços, com promoções que na realidade cobram o valor original do produto. Sobe-se o preço original e depois se concede o desconto na mesma proporção. Há até um ditado que diz “tudo pela metade do dobro”.

Como se prevenir desses golpes?

Nas compras online, a orientação é pesquisar sempre se o site e a empresa vendedora são autênticos, se há histórico de sua existência e verificar se há reclamações no Procon e/ou no Reclame Aqui. Com essa pesquisa básica você já evita a maior parte dos golpes.

Tanto no ambiente online quanto no presencial, se você tem planos de comprar algo na Black Friday, entre com antecedência na internet e faça um print do preço atual para depois poder comparar se realmente está sendo concedido o desconto anunciado.

Do que o consumidor deve sempre desconfiar?

É prudente sempre desconfiar de empresas recém-criadas, com origem em outros países e que não possuem site com dados da companhia, mas apenas aplicativo de compras.

Desconfie também de produtos de marcas vendidos muito abaixo do preço pela internet, pois muitas vezes se tratam de produtos piratas.

Caso o consumidor se arrependa do produto comprado pela internet, ele tem o direito de devolvê-lo por um período de sete dias mesmo em se tratando de uma ocasião especial para o comércio?

Sim; O Código de Defesa do Consumidor garante esse direito, mas para isso o cliente deve saber para onde devolver. Por isso, na hora da compra, é necessário pesquisar os dados da empresa. Muitas vezes o anúncio na internet nem traz dados suficiente, e com isso o cliente não tem como exercer o direito da devolução.

Uma vez que se caiu em um golpe, o que fazer? Como o consumidor pode buscar seus direitos?

Em qualquer golpe, a primeira providência é fazer o BO (Boletim de Ocorrência), que é a comunicação da fraude, geralmente através de um estelionato. Ele pode ser feito pela internet.

Além disso, registre queixa no Procon e outros órgãos de defesa do consumidor e busque o ressarcimento. Mas atenção: se for uma loja fora do País e sem dados necessários na internet, você não tem como reaver seu prejuízo.

Se possível, compre em lojas vendedoras conhecidas e estabelecidas há um bom tempo.

Comerciantes também podem ser vítimas de consumidores golpistas nesta época do ano?

O comerciante sempre pode ser vítima caso o pagamento ocorra com cartões de crédito ou débito furtados/roubados. O pagamento se efetiva na hora, mas posteriormente o titular do cartão não reconhecerá a compra e irá pedir sua retirada do cartão.

O comerciante deve solicitar nos pagamentos por cartões a comprovação da identidade do consumidor. Vale dizer, porém que, por se tratar de dado pessoal, o comprador não é obrigado a exibir seu documento, então é preciso ter uma abordagem amigável e explicar o motivo dessa solicitação.