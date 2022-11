Quer garantir uma vaga de emprego no final de ano? Especialista dá dicas para se dar bem

Especialista dá dicas para garantir uma vaga de emprego temporária no fim do ano (Reprodução/Freepik)

O fim de ano está próximo e, com ele, aumentam as ofertas de emprego temporárias. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que 109,4 mil trabalhadores devem ser contratados nesse período do ano no país para suprir a demanda de vendas do varejo relativas ao período de Black Friday e Natal. Essa deve ser a maior oferta de trabalho temporário desde 2013, quando foram abertos 115,5 mil postos de trabalho.

O especialista em gestão de carreira e professor de Gestão de Pessoas da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP), Marcelo Treff, destaca que algumas vagas já começaram a surgir, então, quem está em busca de uma oportunidade precisa ficar atento.

“Antes da pandemia, três setores essenciais para a estabilidade econômica do país se destacaram na contratação de trabalhadores temporários. Entre eles, destacam-se a indústria de transformação, a construção civil e a agricultura. Mais recentemente, varejo e serviços tornaram-se protagonistas das vagas, projetando a abertura de aproximadamente 100 mil vagas ainda este ano”, destacou

Para o professor universitário, quem busca uma dessas vagas deve focar em três pontos principais: elaborar um currículo bem objetivo e com foco na vaga; observar todos os detalhes sobre a vaga e, principalmente sobre a empresa; e se informar sobre a empresa e o seu funcionamento, para evitar frustrações.

Este é um momento em que quem tem mais chances são os candidatos que se identificam com a oportunidade, e se candidatam a vagas que sejam compatíveis com as habilidade e aspirações individuais.

Os dados da CNC apontam, ainda, que São Paulo (30,3 mil), Minas Gerais (12,2 mil), Paraná (8,9 mil) e Rio de Janeiro (8 mil) concentrarão 54% da oferta de vagas para o Natal deste ano. Além disso, 11% do pessoal contratado deve ser efetivado nos empregos temporários.

“A dica para o trabalhador temporário se tornar efetivo é ser responsável, ter foco no trabalho e não dispersar e, sobretudo, buscar causar boa impressão e valorização do empregador”, finaliza o docente.

Veja mais dicas para se dar bem e garantir a vaga:

Currículo ideal

O candidato deve elaborar um currículo enxuto, de no máximo duas folhas, com informações sobre formação, cursos de capacitação ou especialização, além das experiências profissionais e participação em programas sociais e de voluntariado, se houver. Veja mais dicas:

Não há necessidade de informar o endereço, pois pode ser perguntado durante o processo de triagem ou contato inicial;

É mais produtivo enviar currículo para vagas das quais o candidato esteja mais alinhado aos requisitos/experiência pedidas pelo empregador;

Atualmente, os sites de recrutamento e sites de empresas, os famosos “trabalhe conosco”, são excelentes fontes para envio;

Cada vez mais, o envio de currículos em massa demonstra-se pouco efetivo. Além disso, tal atitude pode revelar desespero.

Foco na entrevista

O especialista diz que o currículo é parte importante do processo de seleção, no entanto, a entrevista ainda é a etapa que mais decide contratações. Então ele destaca quais comportamentos mais buscados pelos recrutadores nos candidatos que chegam à fase de entrevista são:

Autenticidade: tenha clareza de propósitos e valores, evite criar um personagem;

Autoconhecimento: tenha clareza dos próprios talentos e dificuldades;

Foco: tenha clareza dos seus objetivos pessoais e profissionais;

Capacidade de saber ouvir: deixe o entrevistador falar;

Postura;

Discrição.

Para “conquistar” o recrutador ou gestor da vaga, também é importante que o candidato busque informações sobre a empresa: valores, área de atuação, segmento, missão, visão de negócios, segundo Treff.

O especialista destaca, ainda, que a falta de “flexibilidade cognitiva”, ou seja, a falta de capacidade de se manter adaptável, é um dos requisitos que mais reprova candidatos em processos seletivos, além da falta de informações sobre a empresa contratante.

Cases e testes

Depois da triagem dos currículos e entrevista, muitos processos seletivos requerem que os candidatos realizem cases ou testes.

Para se dar bem nesta fase, é importante compreender os objetivos da atividade proposta, ter calma na resolução, tentando utilizar todo o tempo disponibilizado.

O participante não deve ter vergonha de perguntar, se não entendeu direito a atividade proposta. Ademais, deve tentar se lembrar se conhece a maior parte do conteúdo e manter o foco, evitando distrações.