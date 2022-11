Mega-Sena acumulou de novo; prêmio agora é de R$ 46 milhões

Mais uma vez a sorte não esteve do lado dos apostadores da Mega-Sena e a loteria fechou mais um sorteio sem ganhadores na faixa principal de premiação. Com isso, o prêmio agora para quem acertar as seis dezenas já está em R$ 46 milhões.

Nesta semana, a Mega-Sena fará três sorteios. Na terça-feira, na quinta e no próximo sábado.

Para tentar a sorte e botar as mãos nessa dinheirama toda, o apostador deve garantir sua aposta até as 19h desta terça-feira. A aposta simples da Mega custa R$ 4,50, e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.

SORTEIO DE SÁBADO

Embora ninguém tenha botado as mãos no prêmio principal, noventa apostas fizeram a quina e cada uma delas vai levar para casa R$ 45.937,77. Na faixa dos quatro acertos, 6.404 apostas ganharam, cada uma, R$ 922, 28.

Os números sorteados neste sábado foram 02, 08, 28, 34, 41, 49.

Ninguém levou o prêmio principal da Mais Milionária

Assim como ocorreu com a Mega-Sena, ninguém levou o prêmio principal da Mais Milionária, Ninguém acertou a faixa dos 6 acertos+2 trevos e nem a faixa anterior, dos 6 acertos+1 ou nenhum trevo. A primeira faixa de premiação da loteria foram as apostas de 5 acertos+2 trevos, com apenas 1 aposta. O sortudo vai levar para casa R$ 166.118,52.

Os números sorteados foram:

05, 12, 26, 31, 34, 50

Trevos: 6 e 5