Vídeo: avião da LATAM bate em caminhão de bombeiro e pega fogo no aeroporto do Peru

Acidente com avião no aeroporto do Peru (Reprodução/Twitter)

Um avião da LATAM que estava decolando do aeroporto de Lima, no Peru, bateu em um caminhão do corpo de bombeiros que teria atravessado a pista sem autorização na tarde desta sexta-feira, matando os dois ocupantes do caminhão.

As imagens em vídeo mostram o momento que o avião em alta velocidade se choca com o caminhão durante a decolagem e começa a pegar fogo abaixo da asa direita. O acidente mobilizou todas as unidades do corpo de bombeiros e fechou o principal aeroporto do país. Bastante assustados com o acidente, todos os passageiros foram rapidamente retirados da aeronave e nenhum deles se feriu.

“Lamentamos confirmar que o voo LA2213 que fazia a rota Lima - Juliaca, operado pela LATAM Airlines Peru, sofreu um acidente em solo. Não há passageiros ou tripulantes falecidos”, informou a LATAM no Twitter.

Dados preliminares levantados pelo site Flightradar24 atestam que a aeronave estava a 238 km/h no exato momento do acidente. O avião partia de Lima para a cidade de Juliaca, na região de Puno, no Peru.

🇵🇪 | URGENTE: El camión de bomberos número 3 (el primero del vídeo) impacta luego contra el avión que estaba por despegar del aeropuerto internacional Jorge Chávez en Perú. pic.twitter.com/M5sfg92Aov — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 18, 2022

“A LATAM Airlines Peru implantou seu Plano de Emergência, mobilizando todos os recursos humanos e físicos disponíveis, para prestar assistência imediata aos passageiros e tripulantes a bordo”, disse a empresa.

Segundo as primeiras investigações do Ministério Público, os dois mortos eram funcionários dos bombeiros que se preparavam para atender a uma emergência em outra área do aeroporto. Foi confirmado que o motorista do caminhão invadiu a pista sem autorização. No caminhão havia três bombeiros, dois morreram e um ficou ferido. A Justiça pode abrir inquérito por homicídio culposo e lesão corporal culposa.

Ainda bastante assustados, alguns passageiros publicaram fotos nas redes sociais, como a postagem abaixo, onde lê-se “Quando a vida te da uma segunda chance.”