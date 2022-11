Quina acumulada volta hoje com prêmio de R$ 7,7 milhões

Mais uma vez a sorte não esteve do lado dos apostadores da Quina e ninguém pôs as mãos no prêmio principal da loteria no sorteio desta sexta-feira.

E não foi por falta de apostas. Cinquenta e três apostadores chegaram bem perto de dividir a bolada do prêmio, mas acertaram apenas quatro dos cinco números e ganharam R$ 9.470,33 cada. O número de pessoas que acertou o terno também foi bem grande, 4.800 apostas no total, e todas receberam R$ 99,58.

Os números sorteados nesta sexta-feira foram 01, 02, 40, 51, 64

SORTEIO DESTE SÁBADO

Como ninguém levou o prêmio principal, a Quina retorna neste sábado prometendo pagar um prêmio acumulado de R$ 7,7 milhões a quem acertar todas as dezenas sorteadas.

Para concorrer a essa bolada de dinheiro, basta dirigir-se a uma casa lotérica até 19h e fazer sua aposta. Quem preferir pode usar o aplicativo da Caixa ou o canal eletrônico Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 2.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo.