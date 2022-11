Pronto para o sorteio da Quina? Prêmio está acumulado em R$ 7,7 milhões; confira

Quem estiver com a sorte em dia neste sábado pode levar para casa uma bolada de dinheiro. A Quina pagará, a quem acertar as cinco dezenas sorteadas, um prêmio acumulado de R$ 7,7 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

LEIA TAMBÉM:

Veja as cinco dezenas sorteadas neste sábado:

13, 24, 36, 38, 54

Sorteio de ontem

Ninguém levou o prêmio principal no sorteio de ontem da Quina, mas cinquenta e três apostadores chegaram bem perto de dividir a bolada. Eles acertaram apenas quatro dos cinco números e ganharam R$ 9.470,33 cada. O número de pessoas que acertou o terno também foi bem grande, 4.800 apostas no total, e todas receberam R$ 99,58.

Veja o sorteio da Mais Milionária

05, 12, 26, 31, 34, 50

Trevos: 6 e 5

Confira ainda a Dupla Sena

1º sorteio

03, 37, 39, 41, 43, 50

2º sorteio

12, 26, 36, 43, 47, 49