Pró-Sangue vai promover a Semana Nacional do Doador de Sangue em São Paulo

No próximo dia 25, sexta-feira, é celebrado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Para prestar uma homenagem a todas essas pessoas, a Fundação Pró-Sangue, em São Paulo, vai promover a Semana Nacional do Doador de Sangue.

Além de prestigiar os doadores, a iniciativa busca estimular a doação de sangue e aumentar o volume do estoque para que não falte esse hemocomponente nos mais de 80 hospitais abastecidos pela instituição.

Nesse ano, a Semana do Doador da Pró-Sangue acontece entre os dias 21 e 26 de novembro. A tradição de presentear o público com apresentações musicais e artísticas no posto Clínicas, bem como com diversas surpresas em todas as unidades de coleta da instituição, continua.

Além disso, pela primeira vez, o evento vai contar com um embaixador oficial, o ex-futebolista Zé Maria, que fará um link da doação de sangue com os jogos de futebol.

Reserve aqui sua vaga pelo agendamento online da Pró-Sangue.

Quem pode doar sangue

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta.

Vale lembrar que o coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior ou tiveram algum contato com a doença.

Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Nesse sentido, confira antes os pré-requisitos básicos solicitados para o procedimento e o horário de atendimento dos postos.

Todas essas informações se encontram no site. Para demais dúvidas, consulte o Alô Pró-Sangue (11 4573-7800).