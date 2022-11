Mega-Sena tem prêmio de R$ 38,7 milhões: veja os números sorteados

A sorte está do seu lado? Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena milionária deste sábado pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 38,7 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números da Mega-Sena e veja se ficou milionária:

02, 08, 28, 34, 41, 49

LEIA TAMBÉM:

ÚLTIMO SORTEIO

O último concurso da loteria foi na quarta-feira (16) e como não teve ganhadores o prêmio acumulou para o sorteio de hoje. Foram sorteadas as dezenas 01 - 23 - 32 - 33 - 36 e 59.

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal, trinta e dois apostadores fizeram a quina e ganharam prêmios individuais de R$ 75.686,31. Na faixa dos quatro acertos, 3.223 apostas ganharam, cada um, R$ 1.073,51.

Veja o sorteio da Mais Milionária

05, 12, 26, 31, 34, 50

Trevos: 6 e 5

Confira ainda a Dupla Sena

1º sorteio

03, 37, 39, 41, 43, 50

2º sorteio

12, 26, 36, 43, 47, 49