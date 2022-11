Lotofácil : Dois apostadores levam R$ 700 mil para casa

O sorteio desta sexta-feira da Lotofácil premiou dois apostadores, um de Fortaleza e outro de São Paulo, e cada um vai levar para casa R$ 707.831,74.

Na faixa dos 14 pontos 391 apostas foram premiadas com R$ 1.084,51 cada e 12.032 apostas que acertaram 13 números ganharam, cada uma, R$ 25.

Os números sorteados nesta sexta-feira foram:

02, 03, 04, 07, 08

10, 11, 12, 13, 19

20, 21, 22, 23, 24

SORTEIO DESTE SÁBADO (19)

Para o sorteio deste sábado (19), a Lotofácil retoma seu prêmio básico de R$ 1,5 milhão, de acordo com a Caixa.

Para participar do sorteio de hoje o apostador tem até as 19h para se dirigir a qualquer casa lotérica do Brasil ou apostar pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Os sorteios da noite começam às 20h.

Basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e torcer. Leva prêmio quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.