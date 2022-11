Vai fazer o vestibular da Fuvest? Confira os locais de prova da primeira fase

Estudantes que se inscreveram para participar do vestibular da Fuvest já podem consultar o local da prova da primeira fase do vestibular 2023.

A primeira prova será feita no dia 4 de dezembro e a consulta do local pode ser feita diretamente pelo site fuvest.br.

Neste ano, o vestibular da USP (Universidade de São Paulo) terá 104.043 candidatos inscritos, além de 10,3 mil treineiros, concorrendo a 11.147 vagas. Desse total 4.961 vagas são de ampla concorrência, 2.173 reservadas para candidatos de escola pública, 1.096 para alunos de escola pública autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e 2.917 vagas pelo Enem.

BIOSSEGURANÇA

Em função do crescimento do número de casos de pessoas contaminadas com covid-19 no estado de São Paulo, a Fuvest anunciou que pretende adotar um protocolo de biossegurança para garantir a integridade dos estudantes durante a prova. As medidas serão anunciadas no dia 1º de dezembro.

De acordo com o calendário da Fuvest, a prova da primeira fase ocorre no dia 4 de dezembro e os aprovados para a segunda fase serão anunciados no dia 16 de dezembro. A segunda fase da Fuvest será realizada nos dias 8 e 9 de janeiro de 2023 e a lista final dos aprovados sai em 30 de janeiro.