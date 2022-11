Tripulantes de monomotor passam apuros; avião precisou fazer pouso de emergência no mar de SC

Um avião monomotor particular precisou realizar um pouso de emergência no mar da Praia de Navegantes, em Santa Catarina, na última quinta-feira (17) após apresentar uma pane no motor.

A aeronave tinha como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Os dois tripulantes que estavam a bordo foram resgatados sem ferimentos.

O avião havia decolado do aeródromo de São José, em Santa Catarina. Por volta das 15h, ele apresentou problemas técnicos, e o piloto optou por pousar na água.

Praia cheia de gente

Havia muitas pessoas no local na hora do acidente, segundo relatos de testemunhas. Felizmente, ninguém se feriu.

Os tripulantes tiveram de ser retirados do mar com a ajuda de populares e de dois guarda-vidas que estavam próximos. Os dois já estavam se afogando.

Depois do acidente, a aeronave foi levada para a areia, e os bombeiros fizeram o atendimento aos tripulantes. Eles se recusaram a receber atendimento hospitalar.

LEIA TAMBÉM: