“Revogaço”: primeiro ‘tiro’ de Lula atinge diretamente colecionadores de armas e repercute nas redes

Um dos integrantes do grupo de transição do governo Lula, o senador eleito Flávio Dino, adiantou que uma das primeiras ações do novo presidente ao tomar posse será revogar todos os decretos que flexibilizaram o acesso da população a armas de fogo feitas pelo presidente Bolsonaro.

A medida está sendo tratada como uma das prioridades, já que faz parte de uma das promessa de campanha feitas por Lula, e os principais alvos do que está sendo chamado de ‘revogaço’ são as armas de grosso calibre.

Mal a declaração foi divulgada nos jornais, grupos apoiadores da bancada da bala e defensores do armamento da população já criticam a decisão do novo governo.

“A quem interessa o confisco de armas no Brasil? O “revogaço” dos decretos dos CACs? A quem interessa tirar do cidadão o direito de proteger a si, sua propriedade e sua própria família?”, disse um internauta no Twitter.

“Em 2005 foi feito referendo sobre a proibição de vendas de arma de fogo no país e a população em sua maioria foi contra mas o governo, numa atitude ditatorial, não respeitou a vontade do povo e implantou o desarmamento”, argumentou outro.

“E DESDE QUANDO A PROIBIÇÃO DE ARMA DE FOGO NO BRASIL EVITA MORTES POR ARMA DE FOGO?”

Pessoas ligadas aos grupos pró-armamentistas e a clubes de tiros disseram que o anúncio está provocando uma corrida das pessoas em busca de mais armas e estoque de munições antes que a lei seja revogada, já prevendo dificuldades para aquisição.

Boa parte dos 42 atos de Bolsonaro que flexibilizaram a aquisição de armas de fogo pode ser revogada pelo novo governo a partir de 1º de janeiro sem necessidade de votação no Congresso, o que deve facilitar o ‘revogaço’, já que a bancada da bala, com 86 cadeiras na próxima legislatura, promete fazer tudo para atrapalhar o projeto de Lula.