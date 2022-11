Queimado vivo: Major executado por traficantes trabalhou em resgate de Brumadinho

Um major do Corpo de Bombeiros foi sequestrado e executado por traficantes em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Segundo as autoridades, ele foi queimado vivo.

O crime aconteceu após Wagner Bonin, de 42 anos, fotografar barricadas no interior da comunidade São Mateus. Segundo as investigações, ele pretendia enviar as imagens para a PM (Polícia Militar), pois estava inconformado com o avanço do tráfico de drogas na região. Contudo, foi descoberto e levado para dentro da comunidade pelas criminosos na tarde da última quarta-feira (16).

Após buscas, os agentes encontraram um corpo carbonizado dentro do carro do major no Parque Columbia, na Pavuna. Na manhã de ontem (17), o IML (Instituto Médico Legal) confirmou que o corpo era do militar.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte de Bonin. “A corporação se solidariza e deseja as mais sinceras condolências a parentes e amigos do militar, que desde 2002 integrava as fileiras da corporação”, diz o texto. “Nossa eterna continência a este eterno herói por todo o trabalho realizado em prol da sociedade, no cumprimento do juramento, honrando a missão de Vida Alheia e Riquezas Salvar. O major Wagner Bonin jamais será esquecido. Toda a tropa está de luto”.

Prisão

Policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, da PM prenderam um dos suspeitos de matar o major na noite de quinta-feira (17).

Agentes estavam em patrulhamento pela Avenida Brasil quando abordaram o carro em que o suspeito, identificado como Washington Braga, de 20 anos, estava junto com outros dois homens. Os três foram levados à Delegacia de Homicídios da capital.

Agentes da Delegacia de Homicídios acharam o celular do suspeito na cena do crime. Segundo os policiais, ele era ligado ao tráfico da região e teria dito que estava fugindo para Campo Grande porque pertences da vítima haviam sido encontrados em sua casa.

Brumadinho

Wagner Bonin atuou nas buscas pelos desaparecidos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019.

O major dos bombeiros chegou a ser homenageado com uma medalha de mérito, como reconhecimento pelo seu trabalho durante o resgate.

