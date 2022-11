Pode dar prisão! Veja como sobreviver à proibição de venda de cervejas no Catar

Há dois dias do início da Copa do Mundo de 2022, as autoridades do Catar, país que irá sediar a competição, endureceu as regras sobre a venda de álcool nos estádios. Agora também fica proibido a venda aos redores dos estádios que receberão os jogos da Copa, que tem abertura programada para o próximo domingo, 20 de novembro, a partir das 13h (horário de Brasília).

Segundo apurado pelo Globo Esporte, com a proibição, o ‘único’ lugar liberado para a venda de bebida alcoólica para ‘torcedores comuns’ é o Fifa Fanfestival, mas que também possui uma restrição de horário.

Torcedor terá horário para beber

Além das restrições de locais de venda de álcool, o governo do país limitou o horário de consumo. Só é permitido adquirir a bebida entre 19h e 1h. Para comprar um copo de cerveja de meio litro (500ml) o torcedor vai pagar aproximadamente R$ 75 (ou US$ 14). Sendo esse o valor mais caro da bebida em todas as Copas do Mundo.

“Após discussões entre as autoridades do país e da Fifa, uma decisão foi tomada sobre a venda de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival, outros destinos de fãs e locais licenciados, retirando pontos de vendas de cerveja no perímetro dos estádios da Copa do Mundo de 2022. (...) As autoridades do país e a Fifa continuarão a assegurar que os estádios e as áreas em volta apresentem uma experiência participativa, respeitosa e prazerosa para todos os fãs”, diz a FIFA em nota.

Jeitinho brasileiro?

A venda e o consumo de bebida alcoólica não é proibido no país, mas só é liberada em estabelecimentos específicos, pois as tradições seguem a religião muçulmana. Como a competição recebe torcedores do mundo inteiro, a compra e o consumo de álcool está liberado apenas no Fifa Fanfestival, em áreas VIPs dos estádios, em bares e hotéis licenciados ou com uma licença de consumo próprio. O consumo só é permitido para pessoas que tenham a partir de 21 anos.

Pode dar prisão

A rigidez não está somente no consumo de álcool. O pais é considerado conservador, por isso, roupas, demonstrações de afeto em público e até mesmo selfies com prédios podem ser vistas com ‘maus olhos’ pelas autoridades e causar prisões, caso as multas aplicadas por não seguirem às ordens não forem pagas.