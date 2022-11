Lotofácil 2666: sorteio de sexta-feira tem prêmio de R$ 1,5 milhão; veja os números

Quem estiver com a sorte em dia nesta sexta-feira (18) e acertar as quinze dezenas da Lotofácil pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta sexta-feira:

02, 03, 04, 07, 08

10, 11, 12, 13, 19

20, 21, 22, 23, 24

ÚLTIMO SORTEIO

Dois apostadores dividiram o prêmio de ontem da Lotofácil, em apostas feitas na cidade de São Paulo e Manaus, no Amazonas. Segundo a Caixa Econômica Federal, cada um levou para casa o prêmio de R$ 650.273,17.

Ao todo, 203 sortudos marcaram 14 acertos e vão receber, cada um, R$ 1.343,33. Outros 7.513 jogadores marcaram 13 pontos e ganharam R$ 25.

Super Sete tem prêmio gordo de R$ 4,6 milhões

Com premiação ainda acumulada, a Super Sete deve pagar no sorteio desta sexta-feira ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 4,6 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados:

6, 8, 2, 6, 6, 3, 5