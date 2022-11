Enel SP faz feirão de renegociação de dívidas com até 30% de desconto nas contas

A Enel SP realiza neste sábado (19), na Zona Sul de São Paulo, um feirão para renegociação de dívidas. O “Quita Fácil Campeão” será realizado no CEU Caminho do Mar, das 9h às 16h. Clientes que têm contas em atraso há mais de 180 dias poderão parcelar as dívidas em até oito vezes, sendo uma entrada e sete parcelas, com 30% de desconto.

Já aqueles com faturas atrasadas há mais de 61 dias poderão parcelar os débitos em até 21 vezes no cartão de crédito. Neste caso, também existe a opção de parcelar os valores em 12 vezes no boleto, sendo uma entrada e mais 11 parcelas.

A Enel diz que o objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes, evitando a suspensão do fornecimento de energia, principalmente agora no período em que a Copa do Mundo se aproxima.

“Vamos flexibilizar a negociação dos débitos de nossos clientes neste fim de ano. Sabemos que muitos desses consumidores perderam renda, emprego e precisam do noss.o apoio”, afirma André Oswaldo, responsável pela área de mercado da Enel Distribuição São Paulo.

A empresa ressalta que os clientes que já possuem um parcelamento em andamento não poderão aderir a esta campanha. A iniciativa só é válida para novas negociações.

As mesmas condições de negociação de dívidas também estão à disposição do público nas lojas de atendimento da Enel até o dia 30 de novembro.

Serviço:

Feirão ‘Quita Fácil Campeão’

Data: 19/11 (sábado), das 9h às 16h

Local: CEU Caminho do Mar

Endereço: Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5.241, Vila do Encontro, São Paulo.

