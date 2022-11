Confira os números do sorteio da Quina acumulada desta sexta-feira

O sorteio da Quina desta sexta-feira (18) deve pagar aos apostadores que acertarem as cinco dezenas um prêmio estimado em R$ 6,5 milhões.

Veja os números sorteados pela Caixa para a Quina:

01, 02, 40, 51, 64

Sorteio de ontem

Ontem, a Quina não teve ganhadores na faixa principal de premiação, mas 98 apostadores marcaram a quadra (quatro dezenas) e vão ganhar R$ 4.468,73 cada. Outras 6.633 pessoas fizeram o terno (três dezenas) e vão receber R$ 62,87. Os números sorteados foram 03, 15, 20, 57, 58.

Super Sete tem prêmio gordo de R$ 4,6 milhões

Com premiação ainda acumulada, a Super Sete deve pagar no sorteio desta sexta-feira ao apostador que acertar as sete dezenas um prêmio de R$ 4,6 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados:

6, 8, 2, 6, 6, 3, 5