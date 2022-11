Piranhas no Rio Grande do Sul? Pescadores reclamam de invasão na Lagoa dos Patos

Pescadores artesanais de São Lourenço do Sul estão preocupados com a invasão de piranhas-vermelhas, também chamadas de palometas, na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.

As palometas medem entre 20 e 30 centímetros de comprimento e são peixes tropicais que habitam a Amazônia e a região do Pantanal. Ambientalistas acreditam que o peixe tem origem no ecossistema pantaneiro e teriam chegado ao local através de canais de irrigação abertos em plantações até atingirem os rios Paraguai e Uruguai.

No ano passado, pescadores do Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, também notificaram as autoridades depois e ter encontrado piranhas nas águas.

“A piranha tá tomando conta da lagoa mesmo. ‘Tamo’ aqui na praia e pegamos duas piranhas”, disse um dos pescadores de capturou dos exemplares na Lagoa dos Patos.

Como a piranha come todos os peixes que ficam presos em redes, os pescadores temem sua proliferação e a queda na pesca de subsistência no local. Especialistas orientaram os pescadores a revisarem as redes com maior frequência a partir de agora.

ATAQUES

Especialistas afirmam que essa espécie, a piranha-vermelha, é menos agressiva que as demais, mas de qualquer forma não é possível garantir que não haverá acidentes com banhistas no local. Há a possibilidade, ainda, de que com o tempo a espécie desapareça da lagoa, já que não é seu habitat natural. (Com informações do G1)