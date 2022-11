Lotofácil 2665: Confira resultado do sorteio desta quinta-feira

Apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira levarão para casa um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Confira os números sorteados nesta quinta-feira (dia 17):

03, 06, 07, 08, 09

11, 12, 13, 15, 16

18, 19, 20, 21, 25

Saiba mais sobre o sorteio de ontem

Cinco apostas dividiram o prêmio da Lotofácil nesta quarta-feira e cada uma delas embolsou R$ 368.358,20. As apostas vencedoras foram feitas no Paraná (duas em Cianorte e uma em Curitiba), no Mato Grosso do Sul (Campo Grande) e a última pelo canal eletrônico da Caixa Econômica Federal.

Além deles, 237 pessoas marcaram 14 pontos e vão receber prêmios individuais no valor de R$ 1.629,46. Quem marcou 13 dezenas - caso de 8.147 apostadores - vai ganhar apenas R$ 25.

Confira os sorteios da Dupla Sena

1º sorteio

11, 25, 30, 37, 47, 48

2º sorteio

27, 36, 37, 40, 43, 44