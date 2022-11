Etec prorroga prazo para inscrição no vestibulinho para 2023

Estudantes interessados em participar do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) de São Paulo para o primeiro semestre de 2023 tem até a próxima segunda-feira (dia 23) para fazer a inscrição.

Para se inscrever, é necessário acessar o site o site é fazer o cadastro. A taxa de inscrição é de R$ 33 e a prova será realizada em 18 de dezembro. No dia 15 de dezembro, a Etec fará a divulgação do local e horário das provas.

Para o primeiro semestre do ano que vem, as Etecs pretendem disponibilizar 88 mil vagas em todo o estado para cursos técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio em diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

Quem não tiver acesso a computador ou internet para fazer a inscrição pode se cadastrar na Etec mais perto de sua casa e pedir para usar o equipamento da escola para fazer a inscrição. A autorização será realizada mediante agendamento de data e horário, de acordo com a disponibilidade de cada escola.

Para concorrer a uma das vagas disponibilizadas pela Etec, o candidato deve ter concluído ou estar concluindo o ensino médio até 31 de janeiro de 2023.

Mais informações sobre os cursos e quantidade de vagas estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br. Para saber mais sobre o preenchimento da ficha de inscrição e documentação necessária basta acessar a Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

Veja o calendário do Vestibulinho da Etec: